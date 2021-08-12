Индексы Dow Jones и S&P 11 августа обновили рекорды

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 обновили по итогам среды очередные исторические максимумы, невзирая на очередной подъем инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,62% до 35484,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,16%, до 14765,14 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,25%, до 4447,70 пункта.

Ранее в среду стало известно, что годовая инфляция в США по итогам июля сохранилась на уровне месячной давности в 5,4%, это рекорд с августа 2008 года, при этом аналитики ожидали ее замедления до 5,3%. А только за июль потребительские цены в стране выросли сразу на 0,5%.

Инвесторы внимательно следят за динамикой потребительских цен в США, поскольку еще большее ускорение инфляции может вынудить Федеральный резерв начать ужесточать свою мягкую денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.