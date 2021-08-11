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Азиатские биржи 11 августа в основном растут перед выходом статистики по США
08:20 11.08.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном поднимаются, инвесторы ожидают данные по инфляции в США, которые могут отразиться на ожиданиях по мерам стимулирования в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,27%, до 3539,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,34%, до 2492,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,07%, до 26586 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,64% - до 3222,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,21%, до 7578,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,47%, до 28019,5 пункта.
В среду важным событием на мировых рынках является статистика по инфляции в США. Эксперты полагают, что годовая инфляция в стране в июле замедлилась до 5,3% с июньских 5,4%, которые являются рекордом с августа 2008 года.
Трейдеры оценивают возможность того, что инфляция неожиданно ускорится и может установить новый рекорд, повлияв на ожидания рынков по сворачиванию стимулирования американским центробанком.
"Превышающий прогнозы показатель может указывать на то, что инфляция будет более постоянной, и повысить риск более раннего сворачивания стимулирования Федрезервом", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение рыночного стратега IG Ип Дзюнь Жона (Yeap Jun Rong).
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