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Основные индексы США немного подросли на закрытии биржи 10 августа
07:57 11.08.2021 |
Основные фондовые индексы США немного прибавили на закрытии биржи во вторник, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличился на 0,46%, до 35264,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 4436,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,49%, до 14788,09 пункта.
"Инвесторы должны понимать, что потенциальное ускорение инфляции может вынудить ФРС ускорить сроки сокращения масштабного выкупа активов, который помогал стимулировать экономику США с начала пандемии коронавируса", - сказал аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.
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