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Биржи АТР 10 августа торгуются разнонаправленно на сохранении коронавирусных рисков
07:54 10.08.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без единой динамики на сохранении опасений вокруг COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 3489,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,09%, до 2460,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 0,18%, до 26331 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,63% - до 3239,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,12%, до 7547,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,15%, до 27862,5 пункта.
"Агрессивное распространение штамма "дельта" мешает властям поддерживать баланс между сдерживающими мерами и некоторым возвращением экономической активности", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya).
Некоторые азиатские страны ужесточили ограничения в связи с распространением COVID-19. Трейдеры опасаются, что такая тенденция может затронуть и другие регионы, замедлив восстановление экономики. На этом фоне на биржах царит неопределенность.
Рынки также ждут важной статистики из США, которая будет опубликована в среду. Минтруда обнародует данные по инфляции в стране в июле. Аналитики ожидают некоторого ее замедления - до 5,3% в годовом выражении с июньского значения 5,4%, которое стало рекордным с августа 2008 года. После сильной статистики по рынку труда США данные по инфляции могут усилить опасения сворачивания стимулирующих мер ФРС.
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