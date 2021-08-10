Рынок акций США 9 августа закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,30%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов потребительских товаров, здравоохранения и финансов. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах нефти и газа, сырья и потребительских услуг.

На момент закрытия промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,30% - до 35101,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 4432,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,16%, до 14860,2 пункта.

Неожиданное снижение уровня безработицы в стране и более активный рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики вызвали новую волну беспокойства за курс политики Федрезерва. Увеличение темпов экономического роста может послужить сигналом регулятору для сворачивания стимулирующих мер и более скорого, чем ожидалось, повышения процентных ставок.

"Очень хорошие данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, оставили инвесторов в ожидании более скорого сворачивания стимулов ФРС", - сказал старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson) агентству Франс Пресс.

В связи с этим внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на данные о потребительской инфляции в США за июль, которые будут опубликованы в среду. Аналитики прогнозируют замедление показателя в годовом выражении до 5,3% с июньских 5,4%, которые стали максимумом с августа 2008 года.