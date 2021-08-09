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Биржевые индексы США 6 октября в основном выросли
07:43 09.08.2021 |
Основные фондовые индексы США преимущественно растут на закрытии биржи в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,41% - до 35209,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,4%, до 14835,76 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17%, до 4436,55 пункта.
Индексы подросли на фоне публикации данных о безработице в стране. Безработица в США в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9% при прогнозе снижения до 5,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи, в то время как ожидался рост на 870 тысяч.
При этом оптимизм трейдеров ограничивают сохраняющиеся опасения вокруг распространения коронавируса в мире. "Можно сказать, что рынок со скрипом ползет вверх. Ситуация мне кажется довольно хрупкой: кажется, что давление на фондовый рынок могут оказать, по крайней мере, временно, плохие новости по штамму "дельта". Но это будет прогиб, который выпрямится", - сказал газете Wall Street Journal аналитик британской инвестиционной компании Royal London Asset Management Тревор Гритэм (Trevor Greetham).
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