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Фондовые биржи Азии 5 августа торгуются разнонаправленно вслед за рынками США
08:00 05.08.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09%, до 3480,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,29%, до 2458,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,27%, до 26354,92 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,01% - до 3280,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,21%, до 7519,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,48%, до 27717,5 пункта.
На азиатских фондовых рынках в четверг наблюдается разнонаправленная динамика, чему способствовали фондовые биржи США. Инвесторы оценивают неоднозначные статданные из США. Так, индекс деловой активности в сфере услуг в стране в июле вырос до рекордных 64,1% с июньских 60,1%. Аналитики при этом ожидали роста до 60,5%.
Однако, число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло всего лишь на 330 тысяч. Аналитики при этом ждали роста показателя на 695 тысяч.
Росту азиатских индексов способствуют сильные финансовые результаты японских компаний, в числе которых Honda Motor, Toyota и Sony Corporation. На этом фоне акции Honda и Sony растут на 2,26% и 1,94% соответственно.
Тем не менее, опасения инвесторов по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта" растут. Согласно данным Минздрава Японии, на долю этого штамма теперь приходится 90% случаев заражения Covid-19 в Токио.
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