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Фондовые биржи АТР 4 августа в основном растут в рамках коррекции
08:01 04.08.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут в рамках коррекции после снижения во вторник на коронавирусных рисках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% - до 3467,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 2446,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,5%, до 26587,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,17%, до 3274,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 7498,3 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,43% - до 27529,5 пункта.
Во вторник азиатские фондовые рынки снизились на растущих опасениях по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации. В среду биржи перешли к коррекции.
Кроме того, инвесторы оценивают статистику из Китая. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг КНР, по данным делового издания Caixin, в июле вырос до 53,1 пункта с уровня июня в 50,6 пункта. PMI в сфере услуг вырос до 54,9 пункта с 50,3 пункта в июне.
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