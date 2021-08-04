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Биржи США выросли 3 августа на корпоративной отчетности
07:47 04.08.2021 |
Биржи США выросли на корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос на 0,80% до 35116,40 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,82% до 4423,15 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,55% до 14761,29 пункта.
Инвесторы продолжают следить за публикацией результатов американских компаний. Так, чистая прибыль производителя спортивной одежды Under Armour за второй квартал составила 59 миллионов долларов против убытка годом ранее, а выручка выросла почти в два раза, до 1,4 миллиарда. Оба показателя оказались лучше прогнозов, в связи с этим акции компании дорожают на 2,6%.
В свою очередь фармацевтическая Eli Lilly сообщила о том, что за второй квартал ее чистая прибыль снизилась на 2% в годовом выражении и составила 1,4 миллиарда долларов, в то время как выручка выросла на 23%, до 6,7 миллиарда. Бумаги компании дорожают на 3,3%.
Аналитики UBS Wealth Management, мнение которых приводит газета Financial Times, полагают, что позитивные прогнозы о прибыли компаний остаются ключевым фактором для роста на фондовом рынке. Эксперты также отметили, что показатели компаний за прошедший квартал "по-прежнему впечатляют", несмотря на то, что активный рост обусловлен падением в 2020 году.
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