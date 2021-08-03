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Биржи Азии 3 августа закрылись в основном в минусе вслед за рынками США
12:07 03.08.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением индексов на фоне негативной динамики на биржах США днем ранее и на новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,5% - до 3447,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,5%, до 2423,97 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,2% - до 26194,82 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,44% - до 3237,14 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,5% - до 27641,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,23%, до 7474,5 пункта.
Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США преимущественно снизились на закрытии торгов на фоне внутренней статистики, которая оказалась хуже прогнозов. "Американские фондовые рынки начали новую неделю неуверенно, беспокойство ощущается в воздухе", - сказал агентству Франс Пресс представитель Национального банка Австралии Родриго Катрил (Rodrigo Catril).
Давление на настроения трейдеров в Китае и Гонконге оказали внутренние новости. Так, акции создателя мессенджера WeChat и ряда популярных онлайн-игр, китайской Tencent Holdings, по итогам торгов вторника упали в цене более чем на 6% после того, как государственные СМИ назвали онлайн-игры "духовным опиумом". Позднее статья была удалена, но тем не менее, это вызывало опасения относительно того, что сектор видео-игр может стать следующим, на который упадет взгляд регуляторов.
Кроме того, по данным СМИ, регулятор Китая начинает расследование в отношении дистрибьюторов микросхем в автомобильной промышленности из-за подозрений в завышении цен на рынке автомобильных чипов. На этом фоне индекс, охватывающий компании-производителей полупроводников, CSI All Shares Semiconductor & Semiconductor Equipment Index упал по итогам торгов более чем на 6%.
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