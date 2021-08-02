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Фондовые биржи АТР 2 августа коррекционно растут после предыдущего снижения
08:39 02.08.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник коррекционно растут после снижения в пятницу на коронавирусных рисках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.19 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,53% - до 3448,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,27%, до 2415,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,09%, до 26190,74 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,3% - до 3214,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,42%, до 7497,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,9%, до 27791 пунктов.
В пятницу биржи АТР закрылись преимущественно снижением. Инвесторов по-прежнему тревожит ситуация с коронавирусом в регионе, в частности, в Японии, где проходит Олимпиада.
В начале новой недели биржи перешли к коррекционному росту, практически не отреагировав на слабую статистику по Китаю, опубликованную ранее в понедельник. Индекс деловой активности в производственном секторе в стране в июле снизился до 50,3 пункта с 51,3 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения лишь до 51 пункта.
"Сохраняющаяся слабость в июле, наряду со строгими ограничениями на использование угля, отражает результаты усилий Китая по достижению своих углеродно-нейтральных целей", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Barclays. По их словам, восстановление сектора услуг Китая будет затруднено из-за новой вспышки COVID-19 в стране, связанной со штаммом "дельта".
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