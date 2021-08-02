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Рынок акций США 30 июля закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,42%
07:35 02.08.2021 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, нефти и газа и коммунальных услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 0,42% до 34935,47, индекс S&P 500 опустился на 0,54% до 4395,26, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,71% до 14672,7.
Трейдеры сосредоточили внимание на статистике по США. Накануне минторг страны опубликовал данные по ВВП, которые не оправдали ожидания инвесторов. ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики же прогнозировали рост на 8,5%.
Ранее в пятницу минторг США также обнародовал данные, согласно которым доходы населения страны в июне выросли к маю на 0,1%, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 0,3%. Потребительские расходы в отчетном периоде выросли на 1% при прогнозе роста на 0,7%.
Кроме того, трейдеры оценивали финансовые отчетности компаний. После закрытия торгов четверга американский ритейлер Amazon сообщил о росте выручки на 27%во втором квартале, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда). Вместе с тем в третьем квартале Amazon ожидает выручку еще меньше - на уровне 106-112 миллиардов долларов. Акции компании дешевеют на 7,7%.
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