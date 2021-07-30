Основные фондовые индексы Азии 30 июля снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются в конце волатильной недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% - до 3393,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,16%, до 2380,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,85%, до 25757,85 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,97% - до 3211,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 7415,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,67%, до 27319,5 пункта.

Эта неделя ознаменовалась нестабильностью на рынках Азии на фоне новостей из Китая. Ранее стало известно, что страна ужесточает регулирование в ряде сфер экономической деятельности, на этом фоне индексы Китая и Гонконга падали два дня подряд.

В четверг же СМИ сообщили, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) провела встречу с руководителями ведущих мировых инвестиционных банков для обсуждения мер по поддержанию доверия инвесторов. Это, напротив, вызвало активный рост на рынках АТР.

"Инвесторам нужно быть осведомленными относительно изменений курса политики Китая. Мы ожидаем еще больше волатильности не только из-за проблем регулирования, но и из-за отчетностей в августе", - сказала агентству Блумберг инвестиционный директор Fidelity International Кэтрин Йон (Catherine Yeung). Она также отметила, что по-прежнему существует угроза глобальных рисков.

Трейдеры также обратили внимание на статистику из Японии. Так, безработица в стране в июне снизилась до 2,9% с уровня мая в 3%, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне. При этом число безработных в июне в годовом выражении выросло на 5,6% и составило 2,06 миллиона человек.