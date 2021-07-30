Финансовые новости
- |
- 30.07.21
- |
- 08:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Основные фондовые индексы Азии 30 июля снижаются
08:24 30.07.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются в конце волатильной недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% - до 3393,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,16%, до 2380,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,85%, до 25757,85 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,97% - до 3211,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 7415,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,67%, до 27319,5 пункта.
Эта неделя ознаменовалась нестабильностью на рынках Азии на фоне новостей из Китая. Ранее стало известно, что страна ужесточает регулирование в ряде сфер экономической деятельности, на этом фоне индексы Китая и Гонконга падали два дня подряд.
В четверг же СМИ сообщили, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) провела встречу с руководителями ведущих мировых инвестиционных банков для обсуждения мер по поддержанию доверия инвесторов. Это, напротив, вызвало активный рост на рынках АТР.
"Инвесторам нужно быть осведомленными относительно изменений курса политики Китая. Мы ожидаем еще больше волатильности не только из-за проблем регулирования, но и из-за отчетностей в августе", - сказала агентству Блумберг инвестиционный директор Fidelity International Кэтрин Йон (Catherine Yeung). Она также отметила, что по-прежнему существует угроза глобальных рисков.
Трейдеры также обратили внимание на статистику из Японии. Так, безработица в стране в июне снизилась до 2,9% с уровня мая в 3%, в то время как аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне. При этом число безработных в июне в годовом выражении выросло на 5,6% и составило 2,06 миллиона человек.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Под предлогом синергии. Что не так с отставками Хомчака и Коваля
|Как на Донбассе прошел год «всеобъемлющего прекращения огня»
|Большая чистка в органах: Почему Зеленский массово меняет силовиков
|Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 30 июля дешевеет в рамках коррекции
|Доллар 30 июля коррекционно дорожает после недели снижения
|Основные фондовые индексы Азии 30 июля снижаются
|Фондовые индексы США 29 июля закрылись ростом
|Доллар подешевел 29 июля без НБУ на фоне снижения активности на валютных торгах
|Строительство жилья в Украине выросло на четверть
Это интересно
|Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг
|Aston Martin переведёт суперкары на электричество
|20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс
|$2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы
|Илон Маск показал 100-й собранный двигатель SpaceX Raptor, осталось ещё несколько тысяч для постройки города на Марсе
|Игровые мониторы получат частоту 480 Гц и увеличат контраст, OLED пока задержится
|Представлен самый экономичный Kia Sportage нового поколения