Фондовые биржи АТР растут 29 июля после заседания ФРС США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,04% - до 3396,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,5%, до 2371,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,74%, до 26118,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,08% - до 3239,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,36%, до 7405,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,72%, до 27781,5 пункта.

По итогам двухдневного июльского заседания ФРС сохранила базовую ставку и объем выкупа активов с рынка. Кроме того, в рамках своего выступления глава американского регулятора Джером Пауэлл отметил, что ФРС по-прежнему ожидает замедления инфляции до 2% в среднесрочной перспективе.

"ФРС сохранила свою стимулирующую денежно-кредитную политику на ближайшее время. Обсуждение планов по ужесточению (политики - ред.) продолжается, но рынки могут быть довольны тем, что определенные сроки еще не установлены", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий рыночного стратега IG Ип Дзюнь Жона (Yeap Jun Rong).

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. В среду после закрытия торгов в Японии автопроизводитель Nissan Motor отчитался о чистой прибыли за первый квартал 2021-2022 фингода в размере 1 миллиард долларов против убытка в 2,6 миллиарда долларов годом ранее. Акции компании в Токио подскочили в цене на 7,3%.

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics во втором квартале выросла в 1,7 раза в годовом выражении - до 8,3 миллиарда долларов. Показатель оказался немного выше прогнозов компании, однако это не поддержало акции Samsung - они дешевеют на 0,3%.