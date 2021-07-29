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Фондовые индексы США 28 июля закрылись разнонаправленно
07:48 29.07.2021 |
Американские фондовые рынки в среду сохраняли относительную стабильность после намека Федеральной резервной системы на приближение момента, когда можно будет перейти к сворачиванию программы покупки активов, поддержавшей восстановление экономики США.
S&P 500 снизился на 0,82 пункта, или менее чем 0,1%, до 4400,64. Dow Jones Industrial Average опустился на 127,59 пункта, или 0,4%, до 34930,93. Nasdaq Composite вырос на 102,01 пункта, или 0,7%, до 14762,58.
Фондовый рынок США находится вблизи исторических максимумов. В понедельник все три основных индекса закрылись на рекордно высоких отметках.
Инвесторы делают ставку на высокие доходы корпораций, экономический подъем и продолжение мягкой денежно-кредитной политики центральных банков. В последние дни их оптимизм немного утих из-за опасений по поводу дельта-штамма коронавируса, ужесточения регулирования в Китае и риска устойчиво высокой инфляции.
Как и ожидалось, в ходе двухдневного заседания руководство ФРС оставило параметры денежно-кредитной политики без изменений. В итоговом заявлении отмечается, что экономика достигла прогресса в достижении целевых показателей по занятости и инфляции, и что центральный банк будет продолжать оценивать свои программы стимулирования.
Инвесторы ждут от ФРС сигналов относительно того, когда центральный банк может приступить к сворачиванию покупок активов. Сейчас ФРС ежемесячно покупает облигации на 120 млрд долларов. Ранее заявлялось, что покупки будут продолжаться до тех пор, пока в восстановлении экономики не будет достигнут "значительный дополнительный прогресс". В среду ФРС заявила, что приближается к моменту, когда покупки можно будет начать замедлять, но что пока они будут продолжать прежними темпами.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в среду выросла до 1,259% с 1,235% во вторник.
Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,3% до 74,74 доллара за баррель.
В Европе индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,7%.
В Гонконге рынки отыграли небольшую часть глубоких потерь, накопленных за последние три сессии. Падение было вызвано растущим беспокойством по поводу расширения китайских санкций в отношении онлайн-платформ и других компаний.
Базовый индекс Hang Seng к закрытию торгов прибавил 1,5%, а его родственный технологический индекс вырос на 2,8%.
Индекс Shanghai Composite опустился на 0,6%, он снизился четвертый день подряд, а японский Nikkei 225 к закрытию торгов упал на 1,4%.
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