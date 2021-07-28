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Фондовые индексы США 27 июля отступили от рекордных максимумов
07:57 28.07.2021 |
Американские фондовые индексы во вторник отступили от рекордных максимумов, прервав продолжавшийся пять сессий подряд цикл роста.
S&P 500 упал на 20,84 пункта, или 0,5%, до 4401,46. Dow Jones Industrial Average снизился на 85,79 пункта, или 0,2%, до 35058,52. Nasdaq Composite потерял 180,14 пункта, или 1,2%, опустившись до 14660,58 и продемонстрировав самое большое однодневное падение с мая этого года. В понедельник все три индекса закрылись на исторических максимумах.
Между тем в результате мощного ралли с начала года S&P 500 вырос на 17%, а Nasdaq Composite - на 14%.
"Я не стал бы рассматривать это как нечто большее, нежели небольшая передышка после достаточно хорошего ралли, которое мы наблюдали на прошлой неделе", - говорит Джейсон Ваилланкорт из Putnam Investments.
Последние недели инвесторы с воодушевлением анализировали благоприятные корпоративные результаты и позитивные прогнозы ведущих компаний США. Между тем сохраняются опасения насчет дельта-штамма коронавируса, проблем в цепочках поставок, скачка инфляции и замедления экономического роста.
"Этот рынок похож на пассажирский лайнер, который взлетел и теперь выходит из коронавирусной воздушной ямы, но все еще пытается найти походящую крейсерскую высоту, - говорит Кара Мерфи, инвестиционный директор Kestra Holdings. - Экономические индикаторы откатились с отличных уровней до хороших, но они все еще указывают на рост экономики".
Согласно опубликованным во вторник данным, заказы на автомобили, бытовую технику и другие товары длительного пользования в июне в США выросли, указав на сохраняющуюся силу экономики. В то же время рост новых заказов составил всего 0,8%, не дотянув до 2%, которые ожидали экономисты, опрошенные Wall Street Journal.
Потребительское доверие в США в июле немного укрепилось, превзойдя ожидания экономистов.
Рост случаев заражения коронавирусом в США вынуждает некоторых инвесторов сомневаться в надежности восстановления экономики. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) во вторник рекомендовали вакцинированным вновь надевать маски в публичных закрытых помещениях.
"Дело не только в штамме 'дельта', но и в других штаммах, которые нас еще ждут, - пояснила Лорин Гилберт, генеральный директор WealthWise Financial Services. - Как сможет приспособиться бизнес, как приспособятся люди к дальнейшему течению пандемии?"
Доходность 10-летних американских гособлигаций во вторник понизилась до 1,235% с 1,276% в понедельник.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 0,5%. Гонконгский индекс Hang Seng потерял 4,2% на фоне резкого снижения акций технологических компаний, вызванного опасениями по поводу мер регулирования, принятых в последние дни в Китае. В материковом Китае индекс Shanghai Composite опустился на 2,5%.
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