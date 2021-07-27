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Биржи Азии 27 июля закрылись разнонаправленно
11:43 27.07.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой - биржи Японии, Кореи и Австралии выросли, в то время как рынки Китая и Гонконга упали на 2,5-4% на опасениях по поводу усиления регулирования в технологическом и других секторах экономики КНР, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,5% - до 3381,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,3%, до 2331,43 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 4,2%, до 25086,43 пункта. Это минимальное значение показателя с начала ноября 2020 года, при этом в ходе торгов падение индекса кратковременно превышало 5%.
Южнокорейский KOSPI по итогам торгов вырос на 0,24%, до 3232,53 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,49% - до 27970,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5% - до 7431,4 пункта.
Трейдеров беспокоит ситуация в Китае. Помимо новостей об ужесточении регулирования в образовательном и строительном секторах страны, власти, по данным местных СМИ, запустили кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии. На этом фоне резко упали в цене акции Alibaba Group и китайского интернет-гиганта Tencent Holding, а также торгующихся в Гонконге образовательных и строительных компаний.
В то же время биржи Японии закрылись ростом третью сессию подряд во вторник на фоне подъема на Уолл-стрит - основные американские индексы выросли в пределах 0,2%. При этом, как сказали аналитики агентству Франс Пресс, трейдеры сохраняли осторожность в преддверии очередного двухдневного заседания ФРС США, итоги которого будут озвучены в среду.
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