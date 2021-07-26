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Фондовые биржи АТР 26 июля в основном снижаются на опасениях по коронавирусу
08:34 26.07.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на фоне продолжающихся опасений пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,18% - до 3473,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,21%, до 2413,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,72%, до 26543,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,55% - до 3237,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04% - до 7391,5 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,09% - до 27849 пунктов.
Инвесторы продолжают с беспокойством оценивать перспективы мировой экономики на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, в частности из-за ситуации с распространением штамма коронавируса "дельта".
Аналитик AXA Investment Managers Крис Игго (Chris Iggo), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что рынки по-прежнему сосредоточены на восстановлении экономики после пандемии. В то же время он ожидает, что существующие риски пандемии останутся причиной "периодического" снижения рисковых настроений.
Кроме того, давление на китайские индексы оказывают сообщения СМИ о том, что по новым правилам компании, предоставляющие услуги в сфере образования, не могут получать прибыль, привлекать капитал, а также выходить на биржу.
Рост японского индекса, в свою очередь, поддерживает то, что ключевые индексы США в пятницу закрылись ростом в пределах 1%.
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