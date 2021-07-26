Рынок акций США 23 июля закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,68%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, коммунальных услуг и здравоохранения.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,68% - до 35061,55 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,04% - до 14837,0 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,01%, до 4411,80 пункта.

Акции IT-компаний дорожали в преддверии публикации финансовых отчетов за второй квартал. Бумаги Facebook дорожают на 6,48%, Microsoft - на 1,1%, Apple - на 0,9%, Alphabet - на 2,63%. Отчеты этих компаний будут опубликованы во вторник и среду следующей недели.

При этом о своих финансовых результатах успели отчитаться Twitter и Intel. Чистая прибыль сервиса микроблогов Twitter Inc. за первое полугодие составила 133,654 миллиона долларов против убытка годом ранее в 1,386 миллиарда долларов. Акции компании дорожают на 4%. Аналогичный показатель Intel в отчетном периоде снизился на 22%, до 8,422 миллиарда долларов. Ценные бумаги компании снижаются в цене на 6%.

"Очень хороший сезон отчетности. Экономические перспективы не такие сильные, как три месяца назад, но дальнейший путь не так уж и негативен, и, безусловно, есть много покупателей," - прокомментировала газете Wall Street Journal главный стратег компании Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).

Между тем рост американских индексов сдерживают статданные по композитному индексу деловой активности (PMI) в стране за июль, показатель снизился до 59,7 пункта против 63,7 пункта месяцем ранее, PMI в сфере услуг опустился до 59,8 пункта против 64,6 пункта в июне, аналитики ожидали 64,8 пункта. При этом, промышленный PMI в июле вырос до 63,1 с 62,1 месяцем ранее.