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Фондовые индексы АТР 23 июля в основном коррекционно снижаются на некотором возвращении коронавирусных рисков
08:22 23.07.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно опускаются после роста ранее, а также на некотором возвращении коронавирусных рисков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,65% - до 3551,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,37%, до 2469,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,84%, до 27467,74 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,1% - до 3253,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, до 7389 пунктов. В четверг индексы выросли в пределах 1,8%, некоторые из них показывали рост два дня подряд.
В Японии торги вновь не проводятся в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 поднялся на 0,58% - до 27548 пунктов.
С начала недели часть индексов региона, кроме Hang Seng, KOSPI и закрытого вторую торговую сессию Nikkei 225, показали рост, который был вызван рисковыми настроениями трейдеров. В четверг американские фондовые индексы продемонстрировали лишь незначительный рост (0,1-0,4%), что не дало заметной поддержки торгам в АТР.
Инвесторы вновь оценивают риски вокруг коронавируса и штамма "дельта", который считается более заразным и опасным. "Азиатские акции торгуются без единой динамики в пятницу, что отражает колеблющиеся ночные торги Уолл-стрит. Но опасения по коронавирусу продолжают сдерживать рынок", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика ActivTrades Андерсона Алвеса (Anderson Alves).
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