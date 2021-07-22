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Фондовые индексы США 21 июля продолжили восстановление
07:55 22.07.2021 |
Фондовые индексы США в среду выросли, продолжив начавшееся накануне восстановление. Инвесторы переключили внимание на хорошее начало сезона отчетности компаний.
S&P 500 прибавил 0,8%, а накануне был зафиксирован его сильнейший рост за день с конца марта. Подъем практически нивелировал сильное падение, произошедшее в понедельник. Dow Jones Industrial Average вырос на 289 пунктов, или 0,8%, а Nasdaq Composite - на 0,9%.
На настрой положительно повлиял сезон отчетности. Согласно FactSet, по вторник включительно результаты 85%, опубликовавших квартальные результаты, превзошли оценки аналитиков.
Как отмечает Юн-Ю Ма, инвестиционный стратег BMO Wealth Management., в последнее время рынок метался от одних страхов к другим. По его словам, сезон отчетности стал положительным моментом, на котором смогли сосредоточиться трейдеры. "Приятно видеть некоторую стабилизацию", - сказал стратег.
Возобновление интереса к рису способствовало росту акций компаний с небольшой капитализацией, которые откатились сильнее крупных коллег. Russell 2000 вырос на 1,3%, но с начала месяца все еще теряет около 2,8%.
По словам фондовых управляющих, помимо акций почти нет способов задействования денежных средств, ведь доходность гособлигаций и корпоративных бондов пониженная. Однако некоторые все еще волнуются по поводу экономических последствий коронавирусного штамма "дельта" и ожидают, что рынки останутся неспокойными в преддверии пика летних отпусков.
"В широком смысле прогноз все еще неплохой: идет восстановление от крупной рецессии, - говорит Джонас Голтерман, старший рыночный экономист Capital Economics. - Сложно оправдать сильные спады".
Однако он добавил, что в "последний месяц все шло не очень гладко, и на возвращение к более спокойной обстановке может потребоваться время". Он ожидает, что доходность гособлигаций поднимется к мартовским максимумам, а инвесторы вновь станут переводить средства в акции компаний, выигрывающих от возобновления нормальной экономической деятельности, но с меньшим рвением, чем в начале года.
Акции Chipotle Mexican Grill набрали 13% на фоне продаж, превзошедших докоронавирусные уровни. Акции Coca-Cola выросли на 1,4%, после того как компания указала, что прибыль на акцию в этом году должна превысить предыдущие прогнозы.
Выручка Johnson & Johnson's во 2-м квартале выросла на 27%, и акции набрали 0,4%. Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson упали на 7%, хотя ему удалось получить квартальную прибыль.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 1,208% до 1,293%. Доходность в последние недели снизилась в знак ослабления опасений насчет длительного превышения инфляции над целевым уровнем.
"Потребители, по крайней мере отчасти, будут соблюдать осторожность из-за повсеместного распространения штамма 'дельта', - сказал Кристофер Джеффри, глава отдела инфляционной и процентной стратегии в Legal & General Investment Management. - Слабо верится в то, что история Великобритании не повторится хотя бы частично в США и Европе", добавил он, ссылаясь на всплеск случаев заражения в Великобритании.
Тем не менее, Джеффри с оптимизмом смотрит на перспективы акций. "Нам трудно негативно относиться к акциям со структурной точки зрения", учитывая успешное начало сезона отчетности, сказал он.
Индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 1,6% во главе с акциями компаний, занимающихся путешествиями, досугом и розничной торговлей. Японский индекс Nikkei 225 вырос к закрытию торгов на 0,6%, а индекс Shanghai Composite прибавил 0,7%.
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