Биржи Азии 21 июля закрылись в основном в плюсе вслед за американскими рынками

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом индексов на фоне уверенного подъема на американских биржах в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7% - до 3562,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,5%, до 2492,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опустился на 0,1%, до 27224,58 пункта, южнокорейский KOSPI сократился на 0,5% - до 3215,91 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,78% - до 7308,7 пунктов, японский Nikkei 225 - поднялся на 0,58%, до 27548 пунктов.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что фондовые рынки США во вторник закрылись ростом в среднем на 1,6% в рамках коррекции после масштабных распродаж в предыдущий торговый день.

Дополнительную поддержку рынкам оказала статистика из Японии по внешней торговле, согласно которой объем экспорта страны в июне вырос в годовом исчислении на 48,6%, а импорта - на 32,7%. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков. "Превзошедшие прогнозы данные по внешней торговле стали радостной новостью для страны, которая все еще борется с высокими показателями заражений COVID-19", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков CBA.

При этом сдерживающим фактором для фондовых рынков остаются опасения по поводу штамма коронавируса "дельта", который быстро распространяется по всему миру и может представлять собой угрозу для темпов восстановления мировой экономики.