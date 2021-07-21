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Фондовые индексы США восстановились 20 июля после резкого падения в понедельник
07:53 21.07.2021 |
Американские фондовые индексы во вторник восстановились после резкого падения накануне, вызванного беспокойством насчет того, что распространение новых штаммов Covid-19 затормозит восстановление экономики.
Инвесторы стали беспокоиться по поводу коронавирусного штамма "дельта", что заставило их пересмотреть перспективы экономики.
По итогам торгов вторника Dow Jones Industrial Average вырос 1,6%, S&P 500 прибавил 1,5%, а Nasdaq Composite повысился на 1,6%.
Наилучшие результаты показали акции компаний, связанных с путешествиями. Акции Norwegian Cruise Line Holdings выросли на 9%, акции American Airlines Group прибавили 8,4%.
Один из факторов, который может привнести дополнительную волатильность на рынок, - любые разочарования в ходе сезона корпоративной отчетности, который стартовал в полную силу на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний из списка S&P 500 во втором квартале выросла на 71% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда большая часть экономики была остановлена пандемией.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,208% после падения к 1,181% в понедельник.
Цены на нефть продолжили откат после падения в понедельник из-за опасений насчет того, что Covid-19 может снова ограничить спрос на энергоносители. Нефть марки Brent выросла в цене на 1,1% после падения на 6,8%, которое стало худшим дневным показателем с марта.
"Мы иногда забываем, что в периоды очень высоких показателей и низкой волатильности небольшие колебания на рынке кажутся страшнее, чем на самом деле", - сказал Шаниэль Рамджи, управляющий фондом диверсифицированных активов в Pictet Asset Management.
Криптовалюты продолжили падение, биткоин сегодня впервые за месяц упал ниже 30 000 долларов. Он снизился на 3,3% по сравнению с закрытием понедельника и, согласно CoinDesk, стоил около 29 764 долларов.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5%. В Азии большинство основных биржевых индексов продолжили вчерашнее падение. Индекс Shanghai Composite потерял еще 0,1%, а гонконгский Hang Seng упал на 0,8%.
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