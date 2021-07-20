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Фондовые биржи Азии 20 июля закрылись в основном в минусе
08:26 20.07.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением на фоне опасений вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1% - до 3536,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,2%, до 2456,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опустился на 0,8%, до 27259,25 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,3% - до 3232,7 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,46% - до 7252,2 пунктов, японский Nikkei 225 - опустился на 0,96%, до 27388,16 пункта.
Ключевым фактором, который с начала недели оказывает давление на настроения мировых инвесторов, является ускорение распространения коронавируса. Трейдеры опасаются карантинных ограничений и их влияния на темпы восстановления мировой экономики.
"За сегодняшними распродажами стоят опасения по поводу очередного всплеска заболеваемости коронавирусом во всем мире. Инвесторы склонны резко реагировать на негативные новости, что отражает пессимизм на рынке в данный момент", - сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
Определенное влияние на ход торгов оказала статистика из Японии и Китая. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85% пятнадцатый месяц подряд. Кроме того, годовая инфляция в Японии в июне составила 0,2% после дефляции мая в 0,1%. В месячном выражении цены в июне выросли на 0,3%, как и в мае.
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