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Фондовые индексы США 19 июля снизились
07:57 20.07.2021 |
Американские фондовые индексы, цены на нефть и доходность государственных облигаций США снизились на фоне опасений насчет того, что распространение коронавирусного штамма "дельта" и растущая инфляция будут сдерживать развитие мировой экономики.
Инвесторы ищут укрытия от рисков на рынках государственных облигаций и других защитных активов. Цены на нефть упали после того, как Организация стран - экспортеров нефти и возглавляемая Россией группа крупных производителей договорились о повышении уровня добычи.
Эта динамика напоминает тренды, которые преобладали в первые дни пандемии. Инвесторы продавали акции компаний, непосредственно пострадавших от ограничений на передвижение и ведение бизнеса, одновременно покупая государственные облигации и акции, которые могли выиграть от массового перехода на дистанционную работу.
Акции авиакомпаний American Airlines Group, United Airlines и оператора круизных линий Carnival упали на 4%-6%. Акции производителей энергии Marathon Oil и Diamondback Energy более чем на 5%.
Акции сети супермаркетов Kroger выросли на 4,3%.
По итогам Dow Jones Industrial Average снизился на 725,81 пункта, или 2,1%, до 33963,04 пункта. Это худший результат почти за девять месяцев. S&P 500 упал на 68,67 пункта, или 1,6%, до 4258,49 пункта. Nasdaq Composite снизился на 152,25 пункта, или 1,1%, до 14274,98 пункта.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась до 1,181%, самого низкого уровня с февраля, с 1,30%, в пятницу. Так низко она не опускалась с середины февраля.
Фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 6,8% до 68,62 доллара за баррель, самого низкого уровня с июня.
Рост числа случаев заболевания Covid-19 во многих частях мира, включая страны с высоким уровнем вакцинации, такие как Великобритания, заставил инвесторов снизить свои ожидания относительно экономического роста в ближайшие месяцы. Некоторые также опасаются, что резкий рост цен приведет к сокращению потребления и побудит центральные банки свернуть стимулирование, создавая условия для снижения темпов роста и повышения инфляции, в которых акции обычно испытывают трудности.
"Появление более заразного штамма "дельта" поставило под вопрос устойчивость экономического восстановления и возобновления деятельности", - сказала Кэндис Бангсунд, портфельный менеджер Fiera Capital. Она считает, что этот штамм скорее отсрочит, чем сорвет значительное оживление экономической активности, и рассматривает распродажу как шанс скупить акции нефтегазовых, промышленных и финансовых компаний.
Акции поставщика облачного программного обеспечения Five9 подскочили на 5,9% на новостях о том, что Zoom Video Communications планирует купить его в рамках сделки, оценивающей компанию в 14,7 млрд долларов. Акции Zoom снизились на 2,1%.
Возобновление работы предприятий, повышение уровня вакцинации и государственная помощь в связи с пандемией способствовали быстрому росту потребительских расходов - главной движущей силы экономики. Но опросы показывают, что инфляция, которая в июне в США выросла до 13-летнего максимума, начинает подрывать уверенность потребителей и сказываться на их готовности тратить деньги.
"Скачок цен начинает довольно ощутимо сказываться на потребителях", - говорит Себастьян Гали, старший макроэкономический стратег Nordea Asset Management.
Беспокойство насчет экономических последствий вируса проявилось в широком отступлении и на мировых рынках. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,3% во главе с акциями банков и компаний, занимающихся путешествиями, досугом и сырьевыми товарами.
В Азии акции технологических гигантов Alibaba и Tencent оказали давление на гонконгский индекс Hang Seng, который к закрытию торгов потерял 1,8%. Потери произошли после того, как администрация Байдена в пятницу предупредила американские компании о растущих рисках работы в этом финансовом центре.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,3%. Все больше спортсменов и членов делегаций, участвующих в Олимпийских играх в Токио, сдают положительные анализы на Covid-19. В Индонезии наблюдается резкий рост числа случаев заболевания. В Сиднее, самом густонаселенном городе Австралии, введен локдаун из-за вспышки штамма "дельта".
Дэвид Чао, рыночный стратег компании Invesco, сказал, что распространение штамма "дельта" по Азии, в сочетании с низким уровнем вакцинации и ожиданиями дополнительных требований к социальной дистанции, "ослабило энтузиазм многих инвесторов, которые рассчитывали на экономический подъем" в регионе.
Чао ожидает, что инвесторы продолжат выводить средства из азиатских акций и переводить их в акции компаний с развитых рынков с высокой долей вакцинированного населения, таких как США и Великобритания.
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