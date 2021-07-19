Биржи Азии 19 июля закрылись в минусе вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника снижением на фоне распродаж на американских площадках в предыдущий торговый день, а также на обострении опасений за распространение коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,01% - до 3539,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 2452,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,8%, до 27489,78 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 1% - до 3244,04 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,85% - до 7286 пунктов, японский Nikkei 225 - опустился на 1,25%, до 27652,74 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржевые индексы США снизились по итогам пятницы в среднем на 0,8%, в том числе, на фоне статистики по потребительскому доверию Мичиганского университета, которая оказалась хуже прогнозов.

Кроме того, инвесторов беспокоит рост числа заражений коронавирусом в Азии, в том числе в Японии, где на текущей неделе начнутся Олимпийские игры. "Хотя это не новость, но рост числа заражений в Азии, включая Японию, оказывает давление на настроения рынка", - сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).