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Биржевые индексы США продемонстрировали спад по итогам пятницы
07:45 19.07.2021 |
Промышленный индекс DJIA упал на 0,86% до 34687,85 пункта, в то время как индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,75% до 4327,16 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ сократился на 0,80% до 14427,24 пункта.
Как сообщило министерство труда США, розничные продажи в стране в июне неожиданно выросли на 0,6% в месячном выражении. Аналитики ожидали снижения на 0,4%. В мае спад составил 1,7% к апрелю.
В то же время индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по предварительной оценке, неожиданно снизился - до 80,8 пункта с 85,5 пункта месяцем ранее. Ожидался рост до 86,5 пункта.
Трейдеры продолжают оценивать и перспективы по монетарной политике и мерам поддержки экономики ФРС США на фоне рекордного роста инфляции.
Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл высказал мнение о том, что пока далеко до существенного прогресса по занятости и инфляции, который позволил бы начать сокращение поддержки экономики. Такие заявления ослабили опасения рынков по возможному ужесточению монетарной политики.
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