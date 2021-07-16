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Биржи Азии торгуются 16 июля разнонаправленно после заседания Банка Японии
08:20 16.07.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно после заседания центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.08 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,8% - до 3562,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 2478,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,4%, до 28085,25 пункта. Южнокорейский KOSPI сокращался на 0,29% - до 3276,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,01%, до 7335,2 пунктов, японский Nikkei 225 уменьшался на 0,45%, до 28148,5 пункта.
На азиатских фондовых биржах в пятницу утром наблюдается разнонаправленная динамика после публикации решения Банка Японии, согласно которому регулятор в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%.
Кроме того, Банк понизил прогноз по росту ВВП страны в текущем финансовом году до 3,8%, в апреле ожидался рост на 4%. Регулятор также повысил прогноз по инфляции на текущий фингод до 0,6% с 0,1%, ожидавшихся в апреле.
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