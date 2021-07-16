Фондовые индексы США 15 июля закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно на фоне комментариев главы ФРС США по поводу перспектив экономики и денежно-кредитной политики.

S&P 500 потерял 14,27 пункта, или 0,3%, достигнув 4360,03 пункта, Nasdaq Сomposite опустился на 101,82 пункта, или на 0,7%, до 14543,13 пункта. Dow Jones Industrial Average по итогам волатильных торгов прибавил 53,79 пункта, или 0,2%, достигнув 34987,02 пункта, второго максимального уровня закрытия за всю историю.

Основные американские биржевые индексы держатся вблизи исторических максимумов благодаря признакам восстановления экономики и более высоким, чем ожидалось, доходам корпораций. Но некоторые фондовые управляющие говорят, что в ближайшие недели акциям будет трудно расти, поскольку рост заболеваемости Covid-19 может поставить под угрозу возобновление привычного режима работы в мировой экономике. Беспокойство по поводу того, как долго продлится рост инфляции и как она скажется на будущих доходах, и опасения насчет того, что Федеральная резервная система может снизить уровень поддержки, также ухудшают настроения.

"Котировки предполагали идеальное стечение обстоятельств, и теперь, когда появилась неопределенность в отношении отказа ФРС от прежней политики, возникла пауза, - сказал Дерек Халпенни, руководитель отдела исследований глобальных рынков в европейском регионе в MUFG Bank. - Позитивное отношение к рисковым инструментам определенно ослабло".

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в банковском комитете сената, сказал, что инфляция в ближайшие месяцы, скорее всего, останется повышенной, а потом станет умеренной.

"Если бы мы увидели признаки того, что инфляция или долгосрочные инфляционные ожидания серьезно изменились и выходят за уровни, соответствующие нашим целям, мы были бы готовы должным образом скорректировать денежно-кредитную политику", - сказал он.

Крис Дзакарелли, инвестиционный директор Independent Advisor Alliance, отметил, что считает краткосрочное ценовое давление отчасти временным, но есть некоторые более долгосрочные факторы, которые будет сложнее повернуть вспять. Однако волатильность на рынке все еще невелика, что отражает либо уверенность в ФРС, либо беспечность.

"Рынки в основном верят ФРС на слово, - сказал он. - Люди действительно уверены, что ФРС не будет в ближайшее время повышать ставки, а если их все же повысят, то не слишком сильно".

Пауэлл в среду заявил в палате представителей, что центральный банк не будет спешить с сокращением ежемесячных покупок активов и что экономика "все еще далека" от целей ФРС.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 1,356% в среду до 1,297%.

Акции American International Group выросли примерно на 3,6%. Blackstone Group заключила с AIG обширное соглашение по управлению частью активов, обеспечивающих полисы страхования жизни AIG и аннуитеты. Акции Blackstone набрали 3,9%.

Свежие данные показали, что число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, за неделю, истекшую 10 июля, сократилось до 360 000. Неделей ранее оно составило 386 000. ФРС называет инфляцию и рынок труда двумя ключевыми факторами, которые она отслеживает при определении денежно-кредитной политики.

Промышленное производство - показатель объема производства на предприятиях, месторождениях и в коммунальных службах - в июне выросло на 0,4%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали рост на 0,6%.

Некоторые инвесторы в последнее время заявляли, что недавние экономические данные некорректно отражают темпы экономического восстановления США, поскольку при расчете этих показателей сравнение идет с периодами прошлого года, когда экономика находилась в локдауне.

"Экономические данные будут демонстрировать волатильность до тех пор, пока не произойдет улучшения базы сравнения", - сказал Дэвид Гречек, управляющий директор по инвестиционной стратегии и исследованиям в Aspiriant.

Нефть Brent подешевела на 1,7%, до 73,47 доллара за баррель. Как показали недавние данные Управления энергетической информации, запасы нефти сократились уже седьмую неделю подряд, но запасы бензина и дистиллятов выросли. Согласно источникам, члены ОПЕК достигли компромисса с ОАЭ, согласившись на повышение уровня добычи в этой стране.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,0%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1%, несмотря на то, что Пекин сообщил о замедлении экономического роста. Обнародованные сегодня данные показали, что во 2-м квартале экономика Китая выросла на 7,9% по сравнению с прошлым годом. Это соответствует ожиданиям экономистов, но отстает от показателя предыдущего квартала в 18,3%, искаженного, однако, первоначальным воздействием пандемии.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, а австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.