Биржи АТР 15 июля торгуются разнонаправленно вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики вслед за американскими рынками на заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23% - до 3536,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,69% - до 2453,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,27% - до 28096,38 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,5% - до 3280,85 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,26% - до 7335,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,18%, до 28278,5 пункта.

Трейдеры отыгрывают заявления главы ФРС США. По его словам, до существенного прогресса по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки экономики, "еще далеко". Пауэлл также отметил, что высокая инфляция сохранится в ближайшие месяцы. Такие заявления ослабили опасения по поводу возможного ужесточения монетарной политики.

Азиатские инвесторы также обратили внимание на блок макроэкономической статистики из Китая. ВВП страны в годовом выражении в первом полугодии вырос на 12,7%, а во втором квартале - на 7,9% (аналитики прогнозировали рост на 8,1%).

Объем промышленного производства КНР в июне в годовом выражении вырос на 8,3%, а розничные продажи - на 12,1% (ожидался рост на 7,8% и 11% соответственно).