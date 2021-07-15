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Основные фондовые индексы США 14 июля закрылись разнонаправленно
07:46 15.07.2021 |
Американские фондовые индексы в среду закрылись разнонаправленно после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в рамках которого он заявил, что инфляция в США со временем замедлится, и центральный банк планирует придерживаться прежней денежно-кредитной политики.
S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в ходе волатильных торгов колебались между ростом и падением, закрывшись ниже внутридневных максимумов.
S&P 500 прибавил 5,09 пункта, или 0,1%, достигнув 4374,30 пункта, DJIA вырос на 44,44 пункта, или на 0,1%, до 34933,23 пункта. Тем временем Nasdaq Composite упал на 32,70 пункта, или на 0,2%, до 14644,95 пункта, что стало уже вторым днем снижения подряд.
Колебания основных индексов были связаны с тем, что инвесторы пытались проанализировать перспективы темпов инфляции в США и возможную реакцию ФРС на ускорение роста цен. Согласно опубликованным во вторник данным Министерства труда США, индекс потребительских цен (CPI) в июне показал годовой рост на 5,4%, что является максимумом с августа 2008 года. Тем временем опубликованный в среду официальным отчет показал, что цены производителей в США выросли на 7,3% по сравнению с июнем предыдущего года, и это наиболее стремительный рост с начала ведения подобной статистики в ноября 2010 года.
В ходе выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США Пауэлл сказал, что инфляция "в последнее время была выше, чем мы ожидали, и несколько более устойчива, чем мы надеялись". При этом он отметил, что темпы роста цен должны пойти на спад по мере того, как будут исчезать связанные с пандемией коронавируса перебои с поставками и прочие факторы, ограничивающие предложение.
Экономика по-прежнему "не продемонстрировала существенного прогресса" в направлении целевых уровней занятости и инфляции, добавил глава ФРС.
Американские рынки акций достигли рекордных максимумов благодаря тому, что инвесторы рассчитывают на сильный экономический подъем и воодушевляющие финансовые результаты компаний. Однако некоторые инвесторы опасаются, что ралли на широком рынке столкнется с рядом препятствий.
Один из факторов, вынуждающих фондовых управляющих проявлять осторожность, - неуверенность в том, как долго сохранится высокая инфляция, которая растет самыми быстрыми темпами за последние 13 лет, и как на это отреагирует ФРС. Еще один фактор - распространение коронавирусного штамма "дельта", который в среду заставил австралийских чиновников продлить локдаун в Сиднее, а Южную Корею - ужесточить карантинные ограничения.
"Неудивительно, если произойдет небольшой откат", - сказал Дэниел Моррис, главный рыночный аналитик BNP Paribas Asset Management.
Однако в долгосрочной перспективе Моррис настроен оптимистично в отношении рынка. "Рост по-прежнему феноменален, и в конце концов, именно финансовые показатели определяют цены на акции", - отметил он.
Акции Apple выросли на 2,4% после того, как агентство Bloomberg News сообщило, что компания попросила поставщиков выпустить на 20% больше новых iPhone, чем в последние годы.
Акции Citigroup снизились на 0,3%, несмотря на то, что прибыль банка за 2-й квартал превзошла прогнозы.
Акции Bank of America потеряли 2,5% после того, как банк отчитался о выручке, которая не оправдала ожиданий аналитиков.
Акции Wells Fargo подорожали на 4,0%, так как выручка банка оказалась лучше, чем ожидалось.
Акции BlackRock упали на 3,1%. Этот гигант в сфере управления капиталом заявил, что во 2-м квартале привлек от инвесторов 81 млрд долларов - меньше, чем год назад.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 1,415% во вторник до 1,356%.
Цены на нефть сократили ранее понесенные потери после того, как Организация стран - экспортеров нефти достигла компромисса с Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросу добычи, что позволит положить конец противостоянию, из-за которого энергетические рынки в этом месяце лихорадило. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,3% до 74,76 доллара за баррель в ходе неспокойной сессии.
В четверг Пауэлл выступит перед Комитетом по банковской деятельности Сената США, и участники рынка вновь сосредоточатся на его комментариях по поводу инфляции, а также сроков сворачивания реализуемой ФРС программы покупок активов.
Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,1%, японский индекс Nikkei 225 к закрытию торгов потерял 0,4%, а китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,1%.
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