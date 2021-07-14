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Фондовые биржи Азии в основном снижаются 14 июля вслед за рынками США
08:11 14.07.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются вслед за американскими рынками после публикации статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,82% - до 3537,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 2483,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,58%, до 27723,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,39% - до 3258,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,2%, до 7346 пунктов, японский Nikkei 225 уменьшался на 0,38%, до 28624,5 пункта.
На азиатских фондовых рынках наблюдается негативная динамика вслед за биржами США после того, как были обнародованы данные по инфляции в стране. Так, потребительские цены в США в июне выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,9%. Рост потребительских цен в июне в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%. Кроме того, годовая инфляция непрерывно ускоряется с начала года. При этом, аналитики ожидали замедления роста потребительских цен до 4,9% в годовом выражении и до 0,4% - в месячном.
По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, основной причиной ускорения инфляции в США в июне стали цены на подержанные автомобили и категории, связанные с возобновлением экономики, которые ФРС может по-прежнему игнорировать как временные.
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