Фондовые биржи Азии в основном снижаются 14 июля вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются вслед за американскими рынками после публикации статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,82% - до 3537,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 2483,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,58%, до 27723,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,39% - до 3258,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,2%, до 7346 пунктов, японский Nikkei 225 уменьшался на 0,38%, до 28624,5 пункта.

На азиатских фондовых рынках наблюдается негативная динамика вслед за биржами США после того, как были обнародованы данные по инфляции в стране. Так, потребительские цены в США в июне выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,9%. Рост потребительских цен в июне в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%. Кроме того, годовая инфляция непрерывно ускоряется с начала года. При этом, аналитики ожидали замедления роста потребительских цен до 4,9% в годовом выражении и до 0,4% - в месячном.

По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, основной причиной ускорения инфляции в США в июне стали цены на подержанные автомобили и категории, связанные с возобновлением экономики, которые ФРС может по-прежнему игнорировать как временные.