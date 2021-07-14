Фондовые индексы США снизились 13 июля после официального отчета по инфляции

Основные фондовые индексы США во вторник снизились, тогда как доходность американских гособлигаций выросла, поскольку инвесторы отреагировали на отчетность некоторых крупных банков и отчет по инфляции, который указал на темпы роста цен выше прогнозов.

Волатильность торгов возросла во второй половине сессии, примерно в то же время, когда доходность гособлигаций США начала подъем. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite утратили достигнутый ранее прирост, закрывшись с понижением, как и Dow Jones Industrial Average, который уже и так находился под давлением из-за падения акций Boeing и сдержанной реакции инвесторов на первую порцию квартальной отчетности.

В качестве основной причины падения котировок акций и облигаций аналитики указали на официальные данные, согласно которым инфляция в США в июне достигла максимальных темпов за более чем десять лет. Министерство труда сообщило, что в июне индекс потребительских цен в США вырос на 5,4% в годовом выражении, то есть годовая инфляция остается на самом высоком уровне с августа 2008 года.

Такой рост CPI стал неожиданностью для инвесторов и аналитиков, которые ожидали несколько менее стремительного роста потребительских цен. Тем не менее, на протяжении первой половины торгов во вторник фондовый рынок по большей части демонстрировал рост за счет подорожания акций технологических компаний, поскольку некоторые инвесторы полагали, что скачок индекса CPI был в основном вызван подорожанием подержанных машин и ростом тарифов на авиаперелеты, и данное явление будет иметь временный характер, как ранее заявляли представители Федеральной резервной системы США.

Другие же утверждали, что данные по инфляции отражают подорожание самых разных категорий товаров и услуг, включая размер арендной платы за жилье, а значит экономика США может быть близка к перегреву, если ФРС не повысит процентные ставки в более короткие сроки. Аналитики Jefferies отметили, что темпы базовой инфляции уже третий месяц подряд демонстрируют резкое ускорение.

Вышедший во вторник отчет показал, что инфляционное давление остается всеобъемлющим, сильным и устойчивым, заявили они. "Учитывая острую нехватку (товарно-материальных) запасов и отсутствие признаков ослабления спроса, сложно представить, что это давление ослаблен в краткосрочной перспективе", - добавили в Jefferies.

Спрос на 30-летние гособлигации США по итогам аукциона во вторник оказался разочаровывающим, и аналитики связали это с опасениями по поводу инфляции, причем некоторые считают, что доходность долговых бумаг ниже, чем должна быть, исходя из экономических фундаментальных факторов.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,415%. S&P 500 снизился на 15,42 пункта, или на 0,4%, до 4369,21 пункта, DJIA упал на 107,39 пункта, или на 0,3%, до 34888,79 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 55,59 пункта, или на 0,4%, до 14677,65.

Для некоторых инвесторов более важным выводом из недавних данных стал тот факт, что экономика продолжает восстанавливаться невероятными темпами. Эти инвесторы говорят, что рынку акций можно еще расти, если инфляция действительно будет временным.

"Думаю, экономика в обозримом будущем продолжит расти, то есть складываются условия для продолжения роста рынка в этом году", - добавил Мэтт Перон, директор по анализу в Janus Henderson Investors.

В центре внимания также находится сезон отчетности, начавшийся с выхода результатов крупных американских банков.

Акции JPMorgan Chase упали на 1,5%. Банк открыл сезон отчетности, сообщив, что его прибыль за 2-й квартал выросла более чем в два раза, при этом выручка от рыночных операций сократилась. Акции Goldman Sachs потеряли 1,2%, хотя его прибыль превзошла ожидания аналитиков.

Акции PepsiCo выросли на 2,3% после того, как производитель продуктов питания и напитков опубликовал отчетность и повысил прогноз на весь год. Акции First Republic Bank завершили торги без особых изменений после сообщения о росте прибыли во 2-м квартале.

Акции Virgin Galactic, упали на 7,2%. Ранее эта компания, которая намерена развивать космический туризм, заявила, что может продать акции на сумму до 500 млн долларов.

Индекс Stoxx Europe 600 завершил сессию у флэтовой линии. Азиатские фондовые индексы выросли. Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,6%. Индекс материкового Китая Shanghai Composite повысился на 0,5%.