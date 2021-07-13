Фондовый рынок США 12 июля достиг новых рекордных максимумов

Фондовый рынок США в понедельник достиг новых рекордных максимумов, тогда как инвесторы готовились к сезону корпоративной отчетности, который начнется на этой неделе.

В составе S&P 500 ростом отметились девять из 11 секторов. Лидерами роста стал финансовый сектор, прибавив 1,0% за день до того, как крупные банки начнут публиковать свои квартальные результаты. Тем временем бумаги производителей товаров массового потребления и акции энергетического сектора продемонстрировали снижение.

S&P 500 вырос на 15,08 пункта, или на 0,3%, до 4384,63 пункта, уже 39-го рекордного уровня закрытия в текущем году. Dow Jones Industrial Average набрал 126,02 пункта, или 0,4%, достигнув 34996,18 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 31,32 пункта, на 0,2%, до 14733,24 пункта.

Во вторник начинается сезон отчетности, и инвесторы будут внимательно следить за тем, оправдывают ли результаты компаний их высокие котировки на рынке акций.

Согласно ожиданиям аналитиков, годовой рост прибыли компаний в составе S&P 500 составит 64,0%, что является максимумов за более чем десять лет, однако сравнение идет с периодом прошлого года, когда пандемия коронавируса подрывала деловую активность, вызывая резкое падение прибылей.

"Показатели будут выглядеть странно, их будет весьма трудно сравнивать, - заявил Джей Джейкобс, директор по аналитике и стратегии в Global X. - Таким образом, я считаю, что ожидания относительно будущей прибыли будут важнее представленных результатов".

На прошлой неделе американские рынки акций колебались, но в пятницу подскочили до новых рекордов. Падение доходности казначейских облигаций заставило рынки опасаться замедления экономического роста. Источником растущего беспокойства инвесторы называют распространение новых штаммов коронавируса.

"Настроения на рынке акций остаются бычьими, но штамм 'дельта' портит картину. Всех заботит вопрос о том, что будет, если возобновление работы предприятий будет затруднено", - сказал Джон Роу, директор по диверсифицированным фондам в Legal & General Investment Management.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 1,354%, зафиксированных на закрытии торгов в пятницу, до 1,362%, после двух недель спада подряд.

"Рынок гособлигаций не имеет особых катализаторов для дальнейшего роста цен и снижения доходности с текущих уровней, - сказала Меган Хорнерман, директор стратегии управления портфельными инвестициями в Verdence Capital Advisors. - Мы полагаем, что процентные ставки будут постепенно расти".

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%.

Индекс Shanghai Composite прибавил 0,7%, а японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,2%. Как предполагает Грегори Пердон, инвестиционный содиректор частного банка Arbuthnot Latham, спрос на японские акции повысился благодаря недавнему ускорению вакцинации в стране.