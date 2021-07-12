Биржи Азии 12 июля закрылись ростом вслед за рынками США и на внутренних новостях

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом на фоне подъема на американских биржах в предыдущий торговый день и на внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7% - до 3547,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 2%, до 2485,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднялся на 0,6%, до 27515,24 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,89% - до 3246,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,83%, до 7333,5 пункта. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,25% - до 28569,02 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание, что основные фондовые индексы США закрыли торги пятницы ростом на 1-1,3% после падения днем ранее. Кроме того, мировые инвесторы перешли к ожиданиям нового сезона корпоративной отчетности, который начнется с крупнейших американских банков уже на текущей неделе. Позднее к ним присоединятся и компании из других секторов, а также европейские и азиатские компании. "Ожидания хороших корпоративных результатов растут", - сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Определенное влияние на настроения инвесторов также оказало пятничное решение Народного банка Китая снизить норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 15 июля для поддержки реального сектора экономики.

Трейдеров в Японии также порадовала внутренняя статистика из промышленного сектора, согласно которой базовые заказы в машиностроении в мае выросли на 12,2% в годовом выражении и на 7,8% - в месячном, хотя аналитики ждали роста на 6,3% и 2,6% соответственно.