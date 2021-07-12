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Американские биржи выросли 9 июля в рамках коррекции
07:31 12.07.2021 |
Основные фондовые индексы США закрыли торги пятницы ростом в пределах 1,3% после падения накануне, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 1,3% - до 34869,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,98%, до 14701,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,1%, до 4368,29 пункта.
В четверг индексы Уолл-стрит снизились в пределах 0,9% на рисках, связанных с пандемией коронавируса, и слабой статистике по рынку труда. Однако уже в пятницу все потери оказались отыграны, а индекс S&P 500 установил исторический рекорд в 4371 пункта.
"Вчерашнее "красное море" было смыто лавиной зеленого на мировых рынках, поскольку инвесторы снова вернулись на путь фондового ралли", - приводит агентство Франс-Пресс мнение аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp).
На будущей неделе будет опубликован ряд статистик по США. Во вторник, 13 июля, министерство труда страны обнародует данные по инфляции в стране. Ожидается, что показатель в июне замедлился до 4,9% с 5% в мае.
Кроме того, инвесторы ожидают начала сезона отчетностей, который стартует также на будущей неделе. Во вторник свои отчеты за второй квартал представят крупнейшие американские банки JP Morgan Chase, Goldman Sachs, а в среду, 14 июля, - Bank of America, Citi Group и Wells Fargo.
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