Фондовые биржи АТР 9 июля в основном снижаются вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.26 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,69% - до 3501,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,74%, до 2417,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,54%, до 27251,75 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,55% - до 3202,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,48% - до 7233 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,87% - до 27593,5 пункта.

Инвесторы из Азии обратили внимание на то, что ключевые фондовые индексы США закрылись в четверг снижением в пределах 0,9%. Беспокойство вызывает ситуация с коронавирусом, в частности быстрое распространение его новых вариантов, а также перспективы восстановления экономики на этом фоне.

"Рынки поддерживались ожиданиями экономического роста, но сейчас инвесторы сомневаются в том, восстановится ли экономика, учитывая новую волну COVID-19 с новыми вариантами штамма и замедление экономических показателей", - приводит агентство Франс Пресс комментарии аналитиков Okasan Online Securities.

Трейдеры также обратили внимание на данные о потребительских ценах в Китае. Так, годовая инфляция в стране в июне замедлилась до 1,1%, в то время как аналитики ожидали сохранение показателя на майском уровне в 1,3%. В месячном выражении потребительские цены в КНР за июнь снизились на 0,4% после снижения на 0,2% месяцем ранее.