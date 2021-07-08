Финансовые новости
- |
- 08.07.21
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Азиатские биржи 8 июля закрылись в основном в минусе
12:34 08.07.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в минусе на опасениях по коронавирусу, при этом гонконгский индекс Hang Seng упал почти на 3% на распродажах в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8% - до 3525,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,5%, до 2435,21 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,99% - до 3252,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,2%, до 7341,4 пунктов. Японский Nikkei 225 опустился на 0,88% - до 28118,03 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index - снизился на 2,9%, до 27153,13 пункта. Это самое сильное снижение индекса по итогам торгов с конца февраля. Показатель оказался под давлением на фоне распродаж акций китайских технологических компаний. Так, ценные бумаги Alibaba Group и китайского интернет-гиганта Tencent Holding по итогам торгов потеряли примерно по 4%.
Распродажи акций компаний техсектора Китая на бирже Гонконга произошли на фоне усиления на него давления со стороны китайских регуляторов. Днем ранее Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) наложило штрафы на участников 22 сделок по слияниям, поглощениям и созданию совместных предприятий, заключенных без надлежащего разрешения регулирующих органов. Регулятор оштрафовал каждую компанию, среди которых Tencent, "дочки" Alibaba и Didi примерно на 500 тысяч юаней (77,2 тысячи долларов).
Новости по коронавирусу также негативно отразились на настроениях трейдеров. Так, японские СМИ сообщили, что в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр, снова будет введен режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу с 12 июля по 22 августа.
"Повторное введение чрезвычайной ситуации оказало психологически негативное влияние на рынок. Неопределенность вокруг Олимпиады также оказывает давление на рынок", - сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе
|Гривню укрепили за счет валютных продаж аграриев, рынки не поверили в скорое получение Украиной транша от МВФ
|Брать в долг у Китая, а не МВФ – ловушка для Украины. Это идеальная модель для популистов
|Арахамия назвал опыт Компартии КНР достойным заимствования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара 8 июля усиливает снижение выходом статистики по США
|К тестированию цифрового юаня допущены 10 млн человек
|Справочный курс гривны 8 июля повышен на 4,94 коп до 27,2679 грн/$1
|Азиатские биржи 8 июля закрылись в основном в минусе
|CEO MicroStrategy: «биткоин-трейдеров всегда ждет разочарование из-за волатильности»
|Нацбанк будет наказывать банки за нарушение прав потребителей
Это интересно
|Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет
|Rimac объединился с Bugatti
|Windows 11 в виде бесплатного обновления для Windows 10 будет доступна в течение года
|Amazon зарегистрировала в Украине юрлицо. Но магазина не будет
|В Шотландии построят установку для прямого улавливания углерода
|В Испании могут ускорить строительство водородных заправок
|Nissan анонсировал новый электрический кроссовер