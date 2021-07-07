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Биржи АТР 7 июля торгуются разнонаправленно
08:01 07.07.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно на фоне неопределенной ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,44% - до 3545,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,33%, до 2438,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,85% - до 27835,25 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,59% - до 3284,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,78% - до 7318,4 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,92% - до 28379,5 пункта.
Участники торгов оценивают риски распространения нового штамма COVID-19 для восстановления экономики.
"В последние недели глобальный двигатель выздоровления шел, как и ожидалось, благодаря развертыванию вакцинации и дальнейшему ослаблению ограничений. Но с мая баланс рисков более отрицательный, учитывая глобальное распространение штамма "дельта" и реакцию на комментарии ФРС", - прокомментировали агентству Блумберг стратеги Deutsche Bank AG.
Позднее в среду инвесторы ждут публикации протокола заседания ФРС США, надеясь услышать дополнительные комментарии регулятора по инфляции и денежно-кредитной политике. По итогам июньского заседания ФРС спрогнозировала возможность повышения ставки до 2023 года.
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