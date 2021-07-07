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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Американские индексы 6 июля закрылись разнонаправленно

07:57 07.07.2021 |

Фондовый рынок

 

S&P 500 и Dow Jones Industrial Average во вторник закрылись снижением, отступив от достигнутых на прошлой неделе рекордных отметок.

S&P 500 снизился на 8,80 пункта, или 0,2%, до 4343,54, прервав цикл роста. В пятницу этот индекс закрылся на рекордном максимуме седьмую сессию подряд, чего не случалось с 1997 года.

Dow Jones Industrial Average потерял 208,98 пункта, или 0,6%, опустившись до 34577,37, тогда как Nasdaq Composite прибавил 24,32 пункта, или 0,2%, поднявшись до нового рекорда 14663,64. В понедельник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Падение индексов во вторник произошло на фоне слабой летней динамики торгов. Низкая активность трейдеров может усиливать волатильность торгов.

В последние недели ведущие индексы США стабильно повышались благодаря признакам восстановления экономики и рынка труда. Опасения насчет инфляции спали, а ведущие центробанки просигнализировали о сохранении мягкой денежно-кредитной политики. Инвесторы ждут свежих катализаторов, таких как благоприятные корпоративные отчеты и дополнительное налогово-бюджетное стимулирование, способных поддержать следующий этап ралли на рынке акций.

"Сейчас может быть самое время для небольшой передышки или паузы в восстановлении фондового рынка, - говорит Крис Дайер, директор Eaton Vance по мировому рынку акций. - Множество благоприятных новостей уже учтено в котировках и, на мой взгляд, в краткосрочном периоде это немного затруднит дальнейший рост фондовых рынков".

Опубликованные во вторник данные Института управления поставками (ISM) показали ослабление сектора услуг США в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Рост спроса замедлился, а компании испытывали трудности с заполнением вакансий.

Рассчитываемый ISM индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в июне упал до 60,1 пункта от рекордного майского значения 64,0. Хотя июньский показатель и указывает на высокие темпы роста активности в секторе, он оказался ниже прогноза экономистов 63,3.

Индекс занятости в сфере услуг в июне упал до 49,3 с 55,3 в мае, перейдя на территорию замедления активности после пяти месяцев ее роста.

Одной из возможных причин неуверенности рынка может быть рост числа зараженных штаммом дельта коронавируса, отмечает директор по инвестициям Glenmede Джейсон Прайд. Хотя активизация этого штамма вряд ли потребует введения полномасштабных локдаунов, могут быть восстановлены требования к ношению защитных масок и другие ограничения, что замедлит восстановление экономики, говорит он.

Инвесторы также внимательно следят за действиями Федеральной резервной системы США. В среду будут опубликованы протоколы июньского заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, которые могут содержать намеки на то, когда центробанк перейдет к сворачиванию покупок активов или повышению процентных ставок.

Проводимая ФРС политика дешевых денег в последние месяцы способствовала ралли на фондовом рынке.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник упала до 1,369% с 1,434% в пятницу.

Цены на нефть в США отступили после кратковременного достижения шестилетних максимумов на неуверенности в том, что добыча нефти будет поспевать за растущим спросом. Фьючерсы на WTI снизились на 2,4% от уровня закрытия пятницы, до 73,37 доллара за баррель. В ходе сессии котировки поднимались на 2,4% до самых высоких внутридневных отметок со времен обвала цен на энергоносители, произошедшего в конце 2014 года.

Фьючерсы на Brent подешевели на 3,4% до 74,53 доллара за баррель, после уверенного роста в понедельник, когда ОПЕК и их союзники вновь не смогли достичь соглашения о повышении добычи и перенесли встречу.

"Участники рынка интерпретировали отсутствие соглашения как сигнал о том, что в августе на рынке нефти не будет дополнительного предложения, - пишет Джованни Стауново, сырьевой аналитик UBS Wealth Management. - Разрыв между спросом и предложением на нефтяном рынке и так уже узок, а при отсутствии новых поставок ОПЕК+ разрыв, вероятно, сократится еще сильнее".

Фьючерсы на золото выросли на 0,6% до 1793,50 доллара за унцию, что является максимумом за три недели.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,5%.

Японский Nikkei 225 к закрытию торгов вырос на 0,2%, а гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3%. В материковом Китае индекс Shanghai Composite откатился на 0,1%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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