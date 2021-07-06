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Биржи Азии 6 июля закрылись в основном снижением на коронавирусных опасениях
12:37 06.07.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в минусе на фоне сохраняющихся опасений относительно распространения коронавируса в регионе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1% - до 3530,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 2406,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3%, до 28072,86 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,36% - до 3305,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 0,73%, до 7261,8 пунктов. Японский Nikkei 225 вырос на 0,16% - до 28643,21 пункта.
Инвесторы с обеспокоенностью следят за ситуацией с коронавирусом в регионе, и в частности за распространением варианта вируса "дельта". Трейдеры опасаются, что ухудшение эпидемиологической ситуации может оказать давление на экономику региона.
В то же время подъем на фондовом рынке Японии аналитики объясняют коррекцией, которую при этом ограничила неопределенность, связанная с коронавирусом. "Инвесторы покупали акции после недавнего падения рынка. Немного воодушевил трейдеров рост европейских фондовых рынков в предыдущий день", - прокомментировал ход торгов в Японии агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi). Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись ростом на фоне сильных статданных и роста цен на нефть.
В то же время Хориучи отметил, что давление на японский рынок акций оказала неопределенность в отношении Олимпийских игр и рост числа случаев коронавируса в Токио.
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