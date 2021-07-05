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Фондовые биржи Азии 5 июля закрылись в основном в плюсе вслед за Уолл-стрит
12:14 05.07.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно ростом вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44% - до 3534,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2414,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,36% - до 28150 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,35% - до 3293,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,09%, до 7315 пунктов. Японский Nikkei 225 снизился на 0,64% - до 28598,19 пункта.
Фондовые биржи США выросли в пятницу после того, как июньская статистика с рынка труда подтвердила ускорение процесса восстановления экономики.
Рост индексов Китая несколько сдерживала внутренняя статистика. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг КНР, по данным делового издания Caixin, в июне снизился до 50,6 пункта с уровня мая в 53,8 пункта. PMI в сфере услуг снизился до 50,3 пункта с 55,1 пункта в мае.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на ситуацию с китайским сервисом такси DiDi, аналогом Uber в КНР. Администрация киберпространства Китая предписала компании удалить из магазинов свое мобильное приложение Didi Chuxing из-за незаконного сбора данных пользователей. В результате акции компании упали на 5,3%.
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