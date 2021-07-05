Биржевые индексы США 2 июля выросли

Биржевые индексы США выросли по итогам пятницы, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,44% - до 34786,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,81%, до 14639,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,75%, до 4352,34 пункта.

Индекс S&P 500 рос семь торговый сессий подряд, ежедневно обновляя исторический рекорд. Это самый продолжительный непрерывный рост для индекса с августа 2020 года. Индекс DJIA растет четвертую торговую сессию подряд, а NASDAQ - лишь вторую.

Главным событием пятницы для рынка стала публикация июньской статистики по рынку труда США, которая оказалась неоднозначной. Безработица в стране в июне неожиданно выросла до 5,9% с майских 5,8% (аналитики, напротив, ждали снижения до 5,7%). Вместе с тем число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 850 тысяч, тогда как ожидался рост лишь на 700 тысяч.

Таким образом, ожидания снижения безработицы не оправдались. Вместе с тем статистика поддержала уверенность инвесторов, что ФРС США при таких данных не будет торопиться с ужесточением монетарной политики.