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Рынок акций США 1 июля закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,38%
07:58 02.07.2021 |
Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, коммунальных услуг и здравоохранения.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,38% - 34.633,53, индекс S&P 500 подорожал на 0,52% - 4.319,94, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,13% - 14.522,4.
Американские инвесторы оценивают статданные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 июня, которое снизилось на 51 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 364 тысяч. При этом, аналитики ожидали снижения показателя до 390 тысяч.
Главным событием для инвесторов остается статистика по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. Эксперты полагают, что безработица в стране в июне снизилась до 5,7% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 700 тысяч.
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