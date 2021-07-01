Американские индексы 30 июня закрылись преимущественно ростом

Фондовые индексы США в среду торговались в узком диапазоне. Основные индексы завершили квартал на рекордных максимумах за счет роста акций компаний технологического сектора в июне.

По итогам торгов в среду S&P 500 вырос на 5,7 пункта, или 0,1%, до 4297,5 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос ан 210,22 пункта, или 0,6%, по 34502,51. Nasdaq Composite снизился на 24,381 пункта, или 0,2%, до 14503,95 пункта.

Инвесторы начали перенаправлять средства обратно в технологический сектор, который был популярной ставкой в период карантинных ограничений, после смягчения инфляционных опасений и в связи с поиском более удачных вложений на фоне низкой доходности облигаций. Оптимизм по поводу восстановления экономики, перспектива дополнительного налогово-бюджетного стимулирования и уверенность в том, что ФРС продолжит поддерживать кредитные рынки, в последние дни также улучшили настроение.

Акции Gap выросли на 3,3%. Акции Cabot Oil & Gas выросли примерно на 7,3%.

По итогам июня Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%. Июнь стал самым слабым месяцем для индекса с января.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в июне составило 692 000, что ниже в сравнении с маем, но выше ожиданий экономистов. Инвесторы внимательно следят за любой новой информацией о состоянии рынка труда, которому ФРС уделяет повышенное внимание.

Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась до 1,443% с 1,479% днем ранее. С начала месяца по завершение торгов во вторник доходность потеряла 0,149 процентного пункта.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,5% примерно до 75,13 доллара за баррель. Позднее на этой неделе состоится заседание ведущих нефтедобывающих стран мира, которые должны обсудить потенциальное увеличение добычи. С начала 2021 года баррель Brent подорожал на 45% и может зафиксировать сильнейший прирост за первые полгода с 2009 года.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,8%.

В Азии ведущие индексы завершили последнюю сессию июня со смешанной динамикой. Shanghai Composite прибавил 0,5%, Hang Seng опустился на 0,6%.