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Фондовые биржи Азии 30 июня закрылись ростом по итогам первого полугодия
12:21 30.06.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили первое полугодие 2021 года ростом на перспективах восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.
За первое полугодие основные биржи АТР выросли на 3-15%. А по итогам второго квартала фондовые индексы региона, кроме японского Nikkei, показали рост на 2-11%. Положительной динамике с начала года способствовали надежды на восстановление экономики по мере развертывания вакцинации от коронавируса.
По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3591,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,02%, до 2466,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,53%, до 28812,12 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,3%, до 3296,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, до 7313 пунктов, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,07%, до 28791,53 пункта.
Инвесторы в среду оценивали статистику из КНР. Так, индекс деловой активности PMI в промышленном секторе Китая в июне снизился чуть меньше прогноза - до 50,9 пункта с 51 пункта в мае. Аналитики надеются на дальнейшую экономическую поддержку со стороны государства.
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