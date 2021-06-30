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Рынок акций США 29 июня закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,03%
07:48 30.06.2021 |
Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов технологий, сырья и здравоохранения.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,03%, индекс S&P 500 поднялся на 0,03%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,19%.
Инвесторы находятся в ожидании данных о числе рабочих мест в частных компаниях США, которые будут опубликованы в среду аналитической компанией Automatic Data Processing (ADP). Аналитики ожидают увеличения показателя на 600 тысяч за месяц.
четверг также будет известно число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю. Ожидается, что показатель снизился на 25 тысяч, до 386 тысяч.
Одним из главных событий этой недели будет публикации статданных по безработицы в США в июне. Аналитики полагают, что показатель в стране снизился до 5,7%.
Тем не менее, американские инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который может оказать негативное влияние на восстановление экономики, а также привести к новым ограничительным мерам. "Распространение штамма "дельта" представляет собой риск для перспектив (мировой экономики- - ред.), в основном для стран с (развивающейся рыночной экономикой - ред.) с низкой долей полностью вакцинированного населения", - сообщил газете Wall Street Journal аналитик J.P. Morgan Майкл Хэнсон (Michael Hanson).
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