Финансовые новости
- |
- 29.06.21
- |
- 14:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи Азии 29 июня закрылись снижением на ситуации с коронавирусом
12:36 29.06.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника снижением на опасениях по поводу распространения нового штамма коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,92%, до 3573,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,91%, до 2441,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,08%, до 28964,37 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,46%, до 3286,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 7301,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,81%, до 28812,61 пункта.
Опасения азиатских инвесторов вызывает распространение штамма коронавируса "дельта". В случае новых вспышек заболеваемости Covid-19 могут быть введены новые карантинные ограничения, которые неизбежно замедлят процесс восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного предыдущими повсеместными запретами.
"Опасения по поводу штамма "дельта" возросли... хотя эффективность вакцины доказана, и суть заключается в том, что больший процент населения необходимо будет вакцинировать (80%, включая детей) из-за более высокого уровня инфицирования", - сказал агентству Франс Пресс аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику
ТОП-НОВОСТИ
|Концлагерный союз. Зачем Кремль начал интеграцию ОРДО с ОРЛО
|Позитив недели. Наш ВПК представил новинки на выставке в Киеве
|Неожиданная продажа валюты «Укравтодором» укрепила гривню на межбанке
|Зеленский и «вагнеровцы». Пять выводов из откровений президента в интервью «1+1»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс евро 29 июня ускоряет снижение к доллару на коронавирусных опасениях
|Фондовые биржи Азии 29 июня закрылись снижением на ситуации с коронавирусом
|Справочный курс гривны 29 июня повышен на 25,9 коп до 27,1787 грн/$1
|В ФРС назвали стейблкоин Tether «вызовом» для финансовой стабильности
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 25.06.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.06.21
Это интересно
|Ferrari представила первый дорожный суперкар с двигателем V6
|Австралия будет штрафовать IT-гигантов и отправлять в тюрьму пользователей за неприемлемые посты
|Основатели криптобиржи Africrypt украли биткойнов на 3,6 миллиарда долларов
|Представлены умные очки для смартфона с экранами Micro OLED производства Sony — TCL NxtWear G
|Google вдвое снизит комиссию для разработчиков с оборотом до миллиона долларов США в год
|Microsoft собирается обновлять Windows 11 лишь раз в год