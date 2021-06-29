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Индексы S&P 500 и Nasdaq 28 июня закрылись на рекордных максимумах
07:34 29.06.2021 |
Американские фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 в понедельник закрылись на новых рекордных максимумах на фоне роста акций компаний технологического сектора.
По итогам торгов Nasdaq Composite вырос на 140,12 пункта, или 1%, до 1,4500,51 пункта. S&P 500 вырос на 9,91, или 0,2%, до 4290,61 пункта.
Dow Jones Industrial Average упал на 150,57 пункта, или 0,4%, до 34283,27 пункта на фоне падения акций Boeing и Chevron.
Фондовые индексы стабильно повышаются с середины мая при поддержке мощного восстановления экономики, перспективы дальнейшего налогово-бюджетного стимулирования и низкой доходности облигаций, которая вынуждает инвесторов покупать акции. Тем не менее некоторые инвесторы беспокоятся, что рынок может столкнуться с препятствиями на фоне признаков пикового экономического роста, а также опасений насчет будущей инфляции и денежно-кредитной политики.
"Восстановление должно продлиться еще долго, а рост по-прежнему силен, - отметил Фрэнк Оланд, старший аналитик Danske Bank. - Однако пиковые темпы роста экономики в США, вероятно, уже пройдены, поэтому макроданные будут уже не такими впечатляющими, и это может вызвать беспокойство".
Danske сократил позиции в акциях американских компаний и приобрел больше бумаг в Европе, где, по мнению Оланда, восстановление экономики до сих пор ускоряется.
По словам инвесторов, на этой неделе торги на финансовых рынках должны пройти спокойно в преддверии выхода в пятницу статистики по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства США. Как ожидается, число рабочих мест в июне увеличилось на 683 000. Фондовые управляющие также ждут выхода в среду данных по потребительским ценам в еврозоне, которые могут пролить свет на состояние инфляции.
Акции технологического сектора показали наилучшие результаты на S&P 500. Акции Apple и Microsoft выросли более чем на 1%, акции Intel и Tesla набрали более 2%. Акции Facebook выросли на 4,2%.
Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 1,478% с 1,535% в пятницу.
Акции Boeing упали на 3,4%, оказав давление на Dow.
Как полагает Эдвард Парк, инвестиционный директор Brooks Macdonald, рынки акций продолжат повышаться, если фондовые управляющие сохранят уверенность в дальнейшем ослаблении инфляции, что удержит доходность облигаций на относительно низких уровнях. "У инвесторов есть три варианта: потерять деньги на рынке облигаций после инфляции, потерять их, оставив в виде денежных средств, или же вложиться в рисковые активы", - отметил Парк.
Stoxx Europe 600 опустился на 0,6%. Акции Burberry Group потеряли почти 9% после того, как она сообщила, что генеральный директор Марко Гоббетти в конце года уйдет из компании.
Японский Nikkei 225 потерял менее 0,1%, а Shanghai Composite также незначительно снизился.
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