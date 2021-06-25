Фондовые биржи Азии 25 июня закрылись ростом на общем оптимизме

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы ростом, инвесторы оптимистично оценивают темпы восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15%, до 3607,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,11%, до 2442,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,43%, до 29292,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, до рекордного уровня 3302,84 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,45%, до 7308 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,66%, до 29006,18 пункта.

Азиатские фондовые биржи продемонстрировали рост индексов в пятницу. Инвесторы оптимистично оценивают экономическую ситуацию в мире в связи с ускоренной программой вакцинации, а также из-за постепенного снятия карантинных ограничений.

Поддержу японскому индексу оказали корпоративные новости из страны. Так, японский концерн Panasonic в прошлом финансовом году, завершившемся в марте, продал свою долю в производителе электромобилей Tesla в размере 3,6 миллиарда долларов, после чего акции компании выросли почти на 5%.